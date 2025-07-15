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Fenerbahçe, Portekiz'de hazırlıklarını sürdürdü

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
15.07.2025 16:51
Fenerbahçe, Portekiz'de hazırlıklarını sürdürdü

2025-2026 sezonu hazırlıklarını kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanının ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İDMANDAN NOTLAR

Pas çalışmasıyla süren idmanın, dar alanda çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Fenerbahçe, çalışmalarını akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basına açık yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek.

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