Fenerbahçe, Postecoglou'nu listeye aldı

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme çarpıcı bir isim geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük için Ange Postecoglou'nu düşünüyor.

LEVERKUSEN DE İLGİLENİYOR

Haberin detaylarında, Bayer Leverkusen'in de Postecoglou ile ilgilendiği kaydedildi.

60 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaştı. Postecoglou, 2023'te başına geçtiği İngiliz ekibiyle 101 maça çıktı.

GEÇEN SEZON UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Postecoglou yönetimindeki Tottenham, bu karşılaşmalarda 1.51'lik puan ortalaması yakaladı.

Tecrübeli teknik direktör, 2021/22 ve 2022/23 sezonlarında Celtic'le lig şampiyonluğu ve İskoçya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

KÖKLERİ MANİSA'YA DAYANIYOR

Öte yandan aile kökleri Manisa Alaşehir’e uzanan, Lozan mübadili bir ailenin çocuğu olarak Yunanistan’ın Nea Filadelfia(Yeni Alaşehir) dünyaya gelen Postecoglou, Yunanistan’daki askeri cunta döneminde ailesiyle Avusturalya’ya göç etti.

Soy ismi sebebiyle Türk kamuoyunun da ilgi odağı olan tecrübeli teknik adam, Türk basınının onun kökleri hakkındaki sorulan soruyu, "Türkiye ile birkaç kuşak öncesine dayanan bir soy bağımız var. Soyadımız da bunu açıkça gösteriyor." şeklinde yanıtlamıştı.

Eşinin de Türkçe bildiğini söyleyen Avustralyalı taktisyen, "Ayrıca eşim Türk dizilerine bayılıyor. İzlediği tek şey o diyebilirim. Türkçesi de çok iyi. Kendisi Yunan asıllı ama böyle bir bağ var." demişti.