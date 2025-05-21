Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou: Türkiye ile soy bağım var

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Tottenham, Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Bir yandan final hazırlığını sürdüren Tottenham'da Teknik Direktörü Ange Postecoglou’dan Türkiye’ye dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRT Spor mikrofonuna konuşan Postecoglou, ailesinde Türkiye ile bağlantılı izler bulunduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İLE SOY BAĞIMIZ VAR"

Soy adının da Türkiye ile bağını gösterdiğini söyleyen Postecoglou, "Türkiye ile birkaç kuşak öncesine dayanan bir soy bağımız var. Soyadımız da bunu açıkça gösteriyor." diyerek kişisel geçmişine dair çarpıcı bir bilgi paylaştı.

"EŞİM TÜRK DİZİLERİNE BAYILIYOR"

Sözlerine eşinin ilginç bir alışkanlığını da ekleyerek Postecoglou, "Ayrıca eşim Türk dizilerine bayılıyor. İzlediği tek şey o diyebilirim. Türkçesi de çok iyi. Kendisi Yunan asıllı ama arada böyle bir bağ var." şeklinde konuştu.