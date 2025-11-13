Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Rizespor maçı öncesi salonda çalıştı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 17:51
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile salonda sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon ardından oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

