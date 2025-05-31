Fenerbahçe, sahasında kazanarak sezonu noktaladı

İHA

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu müsabaka öncesi iç sahada oynadığı son 3 maçın 2'sinde puan kaybı yaşarken, bugünkü galibiyetle üst üste 2. maçında hanesine 3 puan yazdırdı.

18 MAÇTA 2 YENİLGİ

Kadıköy'de bu sezon 18 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler rakip filelere 42 gol gönderirken, kalesinde 18 gol gördü.

SADECE GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİLER

Sezon içerisinde iç sahada 9 maçlık galibiyet serisi de yakalayan Fenerbahçe, derbilerde ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, evinde çıktığı 18 maçın 16'sında gol sevinci yaşarken, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında gol atamadı.