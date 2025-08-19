Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasayı dolduracak

Fenerbahçe'de camianın gözü çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak ilk maça çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin 3. Ön Eleme Turu'nun rövanş maçında Feyenoord karşısında gösterdiği performansla Avrupa sahnesinin farklı geçeceğinin sinyallerini vermişti.

29 MİLYON EUROLUK EŞLEŞME...

Fenerbahçe play-off turunda zafer elde edip, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor.

Böyle bir başarı herkesin elini güçlendirecek.

Öncelikle 29 milyon euro civarında kasaya konacak para yönetimin daha rahat hareket etmesini sağlayacak.

'17 YILLIK ÖZLEM'

Zorlu iki maça bakıldığında Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcular açısından bakıldığında ise taraftarın gözünde '17 yıllık özleme nokta koyanlar' unvanını almak sezonun devamında aradaki bağın daha da artmasını sağlayacak.

Bu yüzden teknik heyet ve futbolcular çarşamba günü Benfica karşısında avantajlı bir skor almak istiyor.