Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

90 dakikanın yetmediği maçta Fenerbahçe rakibi Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya havlu attı. Böylece sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne olan hasretleri 14 yıla çıktı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde şansını deneyecek

Yoluna Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşmiş oldu. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Maçın 54. dakikasında İsmail Yüksek 2. sarı kartta kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Orta alanda ileri çıkmak isteyen Buyalskiy'i arkadan yaptığı faulle durduran İsmail Yüksek, maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Daha öncede sarı kartı bulunan genç futbolcu 2. sarıdan kırmızı kart görürken Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'de tek değişiklik

Fenerbahçe, turun ilk maçına göre rövanş karşılaşmasına tek değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçında görev alamadı.

Polonya'da oynanan ilk maçta 11'de görev alan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Serdar Aziz, rövanş karşılaşmasında forma giyemedi. Serdar Aziz'in yokluğunda ise Tisserand görev aldı.

Tribünler Putin tezahüratı yaptı

Fenerbahçe taraftarları, maçın birçok bölümünde özellikle Dinamo Kievli futbolcuların gol attıkları esnada "Vladimir Putin" teazhüratları attı.

Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’nın en büyük iki takımından biri olan Dinamo Kiev’e tepki göstermek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının bu tezahüratları sosyal medyada tepki çekti.

Taraftardan yoğun ilgi

Sarı-lacivertli taraftarlar aynı zamanda sahalarında oynanan bu ilk resmi maça yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin satıldığı karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Öte yandan, Dinamo Kiev maçında Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla birlikte seremonide yer alırken; Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) hastanede tedavisi devam eden bir çocuk online olarak futbolcularla birlikte sahaya çıkma heyecanı yaşadı.



