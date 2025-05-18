Fenerbahçe seçime gidiyor: Ali Koç'un verdiği tarih sosyal medyada tepki topladı

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa yürürken ezeli rakibi Fenerbahçe'de de hareketli saatler yaşanıyor.
Kameraların karşısına geçen Başkan Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini duyurdu.
EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ
Başkan Koç tarih olarak ise eylül ayını işaret etti.
Ali Koç'un olağanüstü seçimli genel kurulun eylül ayında yapılacağını açıklamasının ardından ise sosyal medyada 'Neden haziran değil de eylül ayı?' yorumlarında bulundu.
Bazı taraftarlar ise Koç'un birkaç yıldız futbolcu transferiyle yeniden başkan seçilme düşüncesinde olduğu için tarihi eylül ayı olarak açıkladığını belirtti.
"FİNANSAL BAĞIMSIZLIK AÇISINDAN SON NOKTAYA GELDİĞİMİZ ADIMLARI RİSKE UĞRATMAYALIM"
Ali Koç ise olağanüstü seçimli genel kurulun neden eylül ayında yapılacağını şu sözlerle açıkladı:
Kulübümüzün menfaatlerini gözeterek eylül ayını belirlememizin önemli noktalarını paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki 3 ay, en kritik dönemdir. Finansal bağımsızlık adına, uzun süredir planladığımız ve son noktasına geldiğimiz adımları sekteye uğratma riski söz konusudur. Kulübümüzün finansal bağımsızlığı için kritik kararlar masadadır. Euro bazında gelirlerimizi 2 katına çıkarttık. Bu başarının önemli ayaklarından biri sponsorluklar oldu. Büyük markalarla müzakereler devam etmektedir. Gayrımenkullerden ekonomik değer yaratma aşamasındayız. Özetle; olağanüstü genel kurulu, mali genel kurulla beraber eylülde yapma kararımızı inat değil sorumluluktur. Yıllardır omuzladığımız ekonomik zorluklar, maddi ve manevi fedakarlıklar bizi kritik eşiğe getirmiştir. Hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken emekleri riske atmak ne akılcıdır ne de sorumluluk duygusuyla bağdaşır."
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