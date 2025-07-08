Fenerbahçe, sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Devin Özek basın mensuplarıyla selamlaştı.

İDMANDAN NOTLAR

Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular, daha sonra sahada, ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti.

ANTRENMANA KATILMAYANLAR

Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları nedeniyle yer almadığı idmana, özel işleri nedeniyle ülkesine giden yeni transfer Jhon Duran da katılmadı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla devam edecek.