Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemiyle ilgili Süper Lig gerçeği

- Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı yendiği maçta hakem Jakob Kehlet'in kararları eleştirildi.
- Kehlet'in geçen sezon Süper Lig'de VAR hakemi olarak 8 maçta görev yaptığı belirlendi.
- Danimarkalı hakemin VAR olarak görev aldığı tüm maçlar TFF'nin resmi sitesinde yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı Kerem Aktükoğlu'nun golüyle geçtiği maça, hakem Jakob Kehlet'in kararları damga vurdu.
Edson Alvarez'e yapılan acımasız harekette kırmızı kartına başvurmayan Danimarkalı hakem, başka birçok pozisyonda da kararlarıyla sarı-lacivertlilere saç baş yoldurdu.
SEZONUN 2. YARISINDAN İTİBAREN VAR HAKEMLİĞİ YAPTI
Kehlet'in, geçen sezonun 2. yarısından itibaren Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Danimarkalı hakem, 2024/2025 sezonunda Süper Lig'de tam 8 maçta VAR koltuğunda oturdu.
8 MAÇTA GÖREV ALDI
TFF'nin resmi sitesinde VAR olarak atandığı tüm maçlar tek tek bulunan Kehlet'in görev aldığı karşılaşmalar şöyle:
Alanyaspor 1-0 Samsunspor
Rizespor 1-0 Eyüpspor
Sivasspor 5-1 Adana Demirspor
Kayserispor 5-0 Hatayspor
Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
Eyüpspor 1-3 Beşiktaş
Başakşehir 4-0 Samsunspor
Konyaspor 3-1 Bodrumspor