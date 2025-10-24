Abone ol: Google News

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemiyle ilgili Süper Lig gerçeği

Fenerbahçe-Stuttgart maçında verdiği kararlarla tartışma konusu olan Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in, Süper Lig'de geçen sezon 8 maçta görev aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 11:24
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemiyle ilgili Süper Lig gerçeği
  • Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı yendiği maçta hakem Jakob Kehlet'in kararları eleştirildi.
  • Kehlet'in geçen sezon Süper Lig'de VAR hakemi olarak 8 maçta görev yaptığı belirlendi.
  • Danimarkalı hakemin VAR olarak görev aldığı tüm maçlar TFF'nin resmi sitesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı Kerem Aktükoğlu'nun golüyle geçtiği maça, hakem Jakob Kehlet'in kararları damga vurdu.

Edson Alvarez'e yapılan acımasız harekette kırmızı kartına başvurmayan Danimarkalı hakem, başka birçok pozisyonda da kararlarıyla sarı-lacivertlilere saç baş yoldurdu.

SEZONUN 2. YARISINDAN İTİBAREN VAR HAKEMLİĞİ YAPTI 

Kehlet'in, geçen sezonun 2. yarısından itibaren Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Danimarkalı hakem, 2024/2025 sezonunda Süper Lig'de tam 8 maçta VAR koltuğunda oturdu.

8 MAÇTA GÖREV ALDI 

TFF'nin resmi sitesinde VAR olarak atandığı tüm maçlar tek tek bulunan Kehlet'in görev aldığı karşılaşmalar şöyle:

Alanyaspor 1-0 Samsunspor

Rizespor 1-0 Eyüpspor

Sivasspor 5-1 Adana Demirspor

Kayserispor 5-0 Hatayspor

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

Eyüpspor 1-3 Beşiktaş

Başakşehir 4-0 Samsunspor

Konyaspor 3-1 Bodrumspor

Eshspor Haberleri