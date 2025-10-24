Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemiyle ilgili Süper Lig gerçeği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı Kerem Aktükoğlu'nun golüyle geçtiği maça, hakem Jakob Kehlet'in kararları damga vurdu.

Edson Alvarez'e yapılan acımasız harekette kırmızı kartına başvurmayan Danimarkalı hakem, başka birçok pozisyonda da kararlarıyla sarı-lacivertlilere saç baş yoldurdu.

SEZONUN 2. YARISINDAN İTİBAREN VAR HAKEMLİĞİ YAPTI

Kehlet'in, geçen sezonun 2. yarısından itibaren Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Danimarkalı hakem, 2024/2025 sezonunda Süper Lig'de tam 8 maçta VAR koltuğunda oturdu.

8 MAÇTA GÖREV ALDI

TFF'nin resmi sitesinde VAR olarak atandığı tüm maçlar tek tek bulunan Kehlet'in görev aldığı karşılaşmalar şöyle:

Alanyaspor 1-0 Samsunspor

Rizespor 1-0 Eyüpspor

Sivasspor 5-1 Adana Demirspor

Kayserispor 5-0 Hatayspor

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

Eyüpspor 1-3 Beşiktaş

Başakşehir 4-0 Samsunspor

Konyaspor 3-1 Bodrumspor