Fenerbahçe taraftarı, Çanakkale şehitlerini andı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı seremonisinde, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle aziz şehitler anıldı.

Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı açıldı.

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hazırlanan üzerinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankart da Maraton Alt Tribünü'nü kapladı.

PANKARTLA ÇIKILDI

takımın futbolcuları ve hakemler de, "Vatan size minnettar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi" pankartla maça çıktı.