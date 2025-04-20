Fenerbahçe taraftarından Diego Carlos'a tepki!

Haber Merkezi
Süper Lig'de Kayserispor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.
İLK 11 BAŞLADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, sakatlığını atlatan Brezilyalı savunma oyuncusuna Kayserispor maçında ilk 11'de forma verdi.
TEPKİ GÖRDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşısında 2-1 geriye düşülmesinin ardından 54. dakikada risk aldı ve Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.
Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıktığı sırada bazı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
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