Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 18:17
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
  • Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, ısınma ve pas çalışmaları ile taktiksel uygulamalar içerdi.
  • Maç, yarın saat 20.00'de Akyazı Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR DEPLASMANINDA

Akyazı Stadı'ndaki Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

