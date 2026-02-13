Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

- Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenman, ısınma ve pas çalışmaları ile taktiksel uygulamalar içerdi.
- Maç, yarın saat 20.00'de Akyazı Stadı'nda oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.
FENERBAHÇE, TRABZONSPOR DEPLASMANINDA
Akyazı Stadı'ndaki Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.