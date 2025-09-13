Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının öncesinde kampa girdi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 20:19
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının öncesinde kampa girdi

Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti.

Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı.

FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Eshspor Haberleri