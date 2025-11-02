Fenerbahçe, Trabzonspor'u iki golle geçti

- Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi'nde Trabzonspor'u 2-0 yendi.
- Maçta goller Marta Cox ve Flourish Sabastine'den geldi.
- Fenerbahçe, 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı.
Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 3'te penaltıdan Marta Cox ile dakika 90'da Flourish Sabastine kaydetti.
FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6
Sarı-lacivertliler, Kadınlar Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 18 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Kadınlar Süper Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe, Amed deplasmanına gidecek. Trabzonspor, Hakkarigücü'ne konuk olacak.