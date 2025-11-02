Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Trabzonspor'u iki golle geçti

Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 16:33
  • Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi'nde Trabzonspor'u 2-0 yendi.
  • Maçta goller Marta Cox ve Flourish Sabastine'den geldi.
  • Fenerbahçe, 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı.

Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 3'te penaltıdan Marta Cox ile dakika 90'da Flourish Sabastine kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Sarı-lacivertliler, Kadınlar Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 18 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Kadınlar Süper Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe, Amed deplasmanına gidecek. Trabzonspor, Hakkarigücü'ne konuk olacak.

