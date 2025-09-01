Fenerbahçe ve Galatasaray'a devre arasında gelmişlerdi: Cuesta ve Carlos hayal kırıklığı yarattı

Üç büyüklerden Fenerbahçe ve Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında savunma bölgesine takviyeler yapmıştı.

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı.

Sezon başına 4 milyon euro da maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım dönemde cebine 2 milyon euro koydu.

11.5 MİLYON EURO VERİLDİ: 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı-Lacivertliler ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Diego Carlos, geçen sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sadece 5 maçta forma giyebildi.

Yaşananlar sonrası İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı stoper Diego Carlos, Serie A ekibi Como ile resmi sözleşmeye imza attı.

Diego Carlos'un yanı sıra Galatasaray'da da devre arasında savunmaya takviye yapılmıştı.

Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen Carlos Cuesta, Galatasaray'da istenilen performansı bir türlü gösteremedi.

8 MİLYON EUROYA GELDİ: 9 KEZ SAHAYA ÇIKTI

8 milyon euroya transfer edilen Cuesta, sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkıp 1401 dakika süre aldı.

Kolombiyalı oyuncu, aldığı sürelerde teknik heyetin gözüne giremeyince yabancı kontenjanı da düşünülerek satış listesine kondu.

Spartak Moskova'nın kapısından dönen Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı.

Oyuncu, transfer süreci kapsamında Brezilya'da sağlık kontrolünden geçti.

Transfer, 1.5 yıllık kiralık sözleşme üzerinden gerçekleşti. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Cuesta'nın belirli sayıda resmi maçta forma giymesi durumunda bu opsiyon zorunlu hale gelecek.