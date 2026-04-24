Fenerbahçe, Victor Osimhen için TFF'ye başvurmuştu: Edin Dzeko örneği ortaya çıktı

Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak. Ligin kaderini belirleyecek haftada Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesi Fenerbahçe yönetimi, dikkat çeken bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE, TFF'YE BAŞVURDU

Sarı-lacivertliler, Victor Osimhen'in maçlarda kolu için kullandığı sert koruyucu materyalin rakip futbolcuların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Yapılan müracaatta, IFAB kuralları gereği sahada kullanılabilecek tıbbi ve koruyucu maddelere ilişkin hazırlanan özel bir rapora da yer verildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI OYNADI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü, dün oynanan Türkiye Kupası maçında Gençlerbirliği'ne karşı sonradan oyuna dahil olmuş ve sahada elindeki özel koruyucu aparatla mücadele etmişti.

Yıldız oyuncunun kritik Fenerbahçe derbisine de aynı ekipmanla çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli cephenin itirazının temelinde de bu durum yatıyor.

DZEKO KORUYUCU APARATLA SAHAYA ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe'nin rakip oyuncu sağlığı üzerinden yaptığı bu müracaat ise sosyal medyada geçmiş bir örneği yeniden gündeme taşıdı.

Geçen sezon, 16 Şubat 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasında, elinde kırık bulunan Edin Dzeko da özel bir koruyucu aparatla sahaya çıkmıştı.