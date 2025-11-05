Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı kamp kadrosunu açıkladı

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
- Rodrigo Becao, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.
- Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 21 kişilik oyuncu listesi duyuruldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Çekya ekibi Viktoria Plzen'le deplasmanda karşılaşacak.
Bu kapsamda Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
UEFA listesine yazılmayan Rodrigo Becao, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz dışında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, kamp kadrosunda yer almadı.
İŞTEN PLZEN MAÇI KAMP KADROSU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.