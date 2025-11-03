Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının hazırlıklarına başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 14:34
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
  • Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde core çalışmasıyla başlayıp, sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdü.
  • Beşiktaş derbisinde uzun süre forma giyen oyuncular günü dinlenerek geçirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Dün oynanan Beşiktaş derbisinde 45 dakika üzerinde süre alan futbolcuların ise günü dinlenerek geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

