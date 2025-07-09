Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Daha sonra sahaya geçen oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.