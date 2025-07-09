Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

İDMANDAN NOTLAR

İdman, sahada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertli ekip, bugün yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.