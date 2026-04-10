Fenerbahçe yönetiminden forvet transferi açıklaması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, CNBC-e'ye özel açıklamalarda transfer planlarına dair önemli ifadeler kullandı.

Torunoğulları, yeni bir golcü transferi üzerinde çalıştıklarını belirterek, forvet hattı için birden fazla oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Planlamaya göre yeni santrforun haziran ayında takıma katılmasının hedeflendiğini söyledi.

"MAAŞLAR DÜŞÜRÜLMELİ"

Futbol endüstrisi ile ilgili konuşan ve maaşların düşürülmesi gerektiğini söyleyen Torunoğulları, "Futbol endüstrisi çok büyüdü. Biz kış döneminde yurt dışında çok kaldık, çok araştırma yaptık. Şu anda İngiltere hariç diğer tüm liglerde maaş ve bonservis düşürmeye doğru yol alınıyor. Kulüpler ekstra gelirleri olmadığı için maaşları ödemekte sıkıntı yaşıyorlar. 35 yıldır Hollanda'da yaşıyorum, bu sektörün içinden biri olarak, şu anda İngiltere hariç tüm ülkelerde özellikle belirli yaşa gelmiş oyuncularla ilgili maaş düşüşlerine gidiliyor. Arabistan ve Dubai'de de kaldık. Görüştüğümüz kulüp başkanları oldu. Onlar da artık büyük transferler yapmayacak, maaşlar ödemeyecekler. Öyle bir karar almışlar." dedi.

Sözlerine devam eden sarı-lacivertli idareci, "Dünyada maaşlar gerçekten çok yükseldi özellikle ülkemizde. Şu anda bizim ülkemizde ödenene maaşlar, özellikle dört büyüklerin ödediği maaşları Avrupa'da İngiltere hariç hiçbir kulüp ödemiyor, büyük takımları saymıyorum. Maaş kotası getirmeliyiz, getiremezsek ekstra gelirler elde etmeliyiz. Getiremezsek inanın 3-5 yıl sonra Türkiye'de de maaşlar ödenmeyecek duruma gelecek." ifadelerini kullandı.

"ALIN DEMEKLE OLMUYOR"

Ertan Torunoğulları, "Bizim de buna çözüm bulmamız gerekiyor kulüp ve federasyon olarak. Futbolun marka değeri belli, televizyon gelirleri belli. Geçmişe göre düşmüşüz. Ekstra gelirler yapamazsak zaten ödeyemeyiz. Bütün kulüpler için geçerli bu. Örneğin transfer görüşmesine gidiyoruz, alın diyor vatandaş. Alın demekle olmuyor. Almanya'da 2 milyona oynayan insan Türkiye'ye gelince net 5 milyon istiyor. Biz artık o yolu aşmışız. Hep birlikte, kararlı bir politika izleyip bunu düşürmemiz gerekiyor. Yoksa işimiz çok zor." diye konuştu.

Kulüpler Birliği'nde bu konunun gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya cevap veren Torunoğulları, "Anlaşma olmadı. Beş aydır görevdeyiz, beş ayda iki kez bir araya geldik. Bundan sonraki Kulüpler Birliği toplantısında bunu gündeme getireceğiz. İngiltere hariç şu anda en fazla parayı Türkiye ödüyor. Bonserviste sermaye alıyorsunuz. Bir dönüşü olabilir. Maaşlarda bir dönüş olmuyor. Yüksek maaşlı oyuncuyu satarken de zorlanıyorsunuz. Bir kota getirirsek maaşlara Türk futbolunun ileride daha başarılı işler yapacağına inanıyorum." dedi.

GOLCÜ TRANSFERİ

Fenerbahçe ve yönetimlerinin transfer planlamasına yönelik konuşan Ertan Torunoğulları, "Çok uzun düşünüyorum. Bizden önce de birçok yönetici arkadaşımız geldi, bizden sonra da gelecek. Transfer çalışmalarımı hiçbir zaman bitmez Fenerbahçe'de. Bizim de planlamamız var. Görüştüğümüz oyuncular da var. Mayısta değerlendirip, inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Son olarak golcü transferine değinen Ertan Torunoğulları, "Görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşlarla, forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak." dedi.