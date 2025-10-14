Fenerbahçe’de 7 yılda 13 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor.

Son olarak ise sarı-lacivertlilerle ilgili ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, son 7 yılda 13 futbolcu kadro dışı bırakılırken bunların 9’unun yerli isimlerden olması dikkat çekti.

SON 7 YILDA 13 İSİM KADRO DIŞI KALDI

Tarihler 5 Ekim 2018'i gösterdiğinde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar Başkan Ali Koç ve yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı.

Aatif ve Dirar 29 Aralık’ta, yönetimle problem yaşayan Volkan ise basın toplantısında özür diledikten sonra 3 Ocak 2019’da affedildi.

Bu kez de 23 Temmuz 2021'de Teknik Direktör Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Oğuz Kağan Güçtekin kadro dışı kaldı.

4 oyuncu da o yaz takımdan ayrıldı.

9'U YERLİ, 4'Ü YABANCI...

Yine Pereira’nın isteğiyle bu kez de 4 Ağustos 2021'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş takımdan uzaklaştırıldı.

Caner eylülde ayrıldı, Sinan ise sezon ortasında gönderildi.

24 Mart 2022'de ise Teknik Direktör İsmail Kartal’la tartışan Mesut Özil ve Ozan Tufan, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

İki oyuncu da sezon sonunda takımdan ayrıldı.