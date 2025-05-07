Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç döneminin özeti

Haber Merkezi

Beşiktaş derbisinde taraftarların yoğun istifa çağrısıyla karşı karşıya kalan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran'da yedi yılı geride bırakacak.

Bu süreçte kulüp, yalnızca 2022-2023 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanabildi.

Süper Lig ve Avrupa kupalarında ise hedeflenen başarılar yakalanamadı.

TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR

Ali Koç'un görev süresinde en dikkat çeken unsurlardan biri, teknik direktör değişikliklerinin fazlalığı oldu.

Koç döneminde 3'ü Portekizli, 2'si Hollandalı ve 6'sı yerli olmak üzere toplam 11 farklı isim takımın başına geçti.

Halen görevde olan Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken, bu süreçte en yüksek puan ortalamasına sahip teknik adam 2.3 ile Emre Belözoğlu oldu.

En düşük ortalama ise 0.93 ile Phillip Cocu'ya ait.

DEV HARCAMALAR

Ali Koç döneminde 14 transfer döneminde 105 oyuncu takıma katıldı. Bu isimlerin 65'i yabancı, 40'ı ise yerli oyunculardan oluştu.

En fazla transfer 2021-22 sezonunda yapılırken (22 oyuncu), bu sezon şu ana kadar yalnızca 12 yeni isim takıma dahil edildi.

Öne çıkan detaylar şöyle:

Toplam harcama: 259.87 milyon euro

Transfer geliri: 198.46 milyon euro

Bedelsiz gelen oyuncular: 35

En pahalı transfer: Youssef En-Nesyri – 19.5 milyon euro

En karlı satış: Ferdi Kadıoğlu – 30 milyon euro (Brighton)