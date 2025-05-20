Fenerbahçe'de iki kritik zirve!

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Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte Fenerbahçe'de işler karıştı...

Sezonun son iki haftasına belirsizlik ve gerginlik içinde giren Fenerbahçe'de, camia gözünü Başkan Ali Koç'un bu hafta gerçekleştirmesi beklenen iki kritik görüşmeye çevirdi.

Muhalefetin başlattığı imza kampanyasıyla ortam daha da hareketlenirken, yapılacak temasların kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMESİ

TRT Spor'a yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'la bir araya geleceğini söyleyen Ali Koç'un bu görüşmeyi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmede, Yıldırım'ın bazı konularda Koç'a fikir ve önerilerde bulunacağı konuşuluyor.

MOURİNHO İLE KRİTİK BULUŞMA

Öte yandan Ali Koç'un bu hafta dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile de bir görüşme yapması planlanıyor.

Bu toplantıda, Mourinho'nun takımın başında kalıp kalmayacağı ve gelecek sezonun transfer planlaması gibi konuların detaylı şekilde ele alınacağı tahmin ediliyor.