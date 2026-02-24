Fenerbahçe uzatmalarda kayıp veriyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden sürüyor.

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta, en yakın takipçisi Fenerbahçe de Kasımpaşa'ya takıldı.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada eline büyük bir fırsat geçen sarı-lacivertlilerde, beklenen skor alınamadı.

Mücadelede Fenerbahçe, kilidi 90. dakikanın uzatma saniyelerinde İspanyol yıldız Marco Asensio ile açtı.

SON DAKİKALARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Kadıköy bu golle adeta yıkılırken hemen sonrasında 10 kişi kalmış Kasımpaşa, Allevinah ile beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe'nin uzatma anlarında yaşadığı hayal kırıklığının ardından ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Buna göre Fenerbahçe'nin uzatmalarda yaptığı puan kayıpları dikkat çekti.

Sezonun ilk maçında Göztepe’de oynanan karşılaşmada 90 artı 5’inci dakikada Anderson Talisca, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

3 MAÇTA 6 PUAN GİTTİ

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

İç sahada oynanan Alanyaspor karşılaşmasında 90 artı 3’üncü dakikada gol yiyen Fenerbahçe, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu hafta oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, iç sahada oynadığı Kasımpaşa ile son dakika golüyle yine 1-1 berabere kaldı.

Böylelikle Fenerbahçe, son dakikalarda yediği gollerle 6 puan kaybetti.