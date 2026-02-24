Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş turunda oynanacak olan Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi netleşti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nottingham Forest–Fenerbahçe karşılaşmasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani görev alacak.

İTALYAN MARINAI DÜDÜK ÇALACAK

Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçında VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi yer alacak.

DAHA ÖNCE DE YÖNETMİŞTİ

Öte yandan Mariani, geçmişte Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt ve Slavia Prag maçlarını yönetmişti.

Mariani'nin yönettiği Fenerbahçe maçlarında skorlar şu şekildeydi:

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag