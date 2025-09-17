Fenerbahçe'de Anderson Talisca, penaltı kaçırdı

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında penaltı kararı çıktı.
VAR DEVREYE GİRDİ, PENALTI KARARI ÇIKTI
54. dakikada Fred'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Alanyaspor savunmasından Enes Keskin'e çarparak yön değiştirdi.
Fenerbahçeli futbolcuların yoğun penaltı itirazı üzerine hakem Cihan Aydın, oyunu durdurdu ve VAR odasıyla iletişime geçti.
55. dakikada VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitörün başına geçen Cihan Aydın, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Böylece sarı-lacivertliler, geriye düştükleri maçta penaltı kazanarak önemli bir fırsat yakaladı.
TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI
Topun başına geçen Anderson Talisca'nın penaltısını, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
GÖZTEPE MAÇINDA DA KAÇIRMIŞTI
Talisca, Süper Lig'in 2. haftasında golsüz eşitlikle sona eren Göztepe maçının son dakikasında da penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)