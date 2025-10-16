Fenerbahçe'de Başkan Saran idmanı takip etti

Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da, sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti.
SAMANDIRA'YA GİTTİ
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.
TAKTİKSEL VE BİREYSEL ÇALIŞMA
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.