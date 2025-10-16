Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Başkan Saran idmanı takip etti

Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı izleyenler arasında sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran da vardı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 15:21
Fenerbahçe'de Başkan Saran idmanı takip etti

Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da, sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti.

SAMANDIRA'YA GİTTİ

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

TAKTİKSEL VE BİREYSEL ÇALIŞMA 

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Eshspor Haberleri