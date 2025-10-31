Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

- Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
- Antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başlayıp taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
- Takım, yarın antrenmanlarına devam edecek.
Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pasla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.