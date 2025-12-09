Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma nedeni ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’de son kadro dışı kararı Rodrigo Becao için geldi.

Brezilyalı stoperin neden takımdan uzaklaştırıldığına dair perde arkası gün yüzüne çıktı.

Yönetim devre arasında ayrılığı gündemine alırken, tecrübeli savunmacıya talip olan ilk kulübün de ortaya çıktığı iddia edildi.

'BENİ NEDEN OYNATMIYORSUN DİYE HESAP SORDU'

Geride bıraktığımız sezonda çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Becao, bu sezon sahalara dönse de beklentilerin altında kaldı.

İdman performansı da yetersiz olan tecrübeli savunmacı kadro dışı bırakıldı. Becao'nun Tedesco'ya "Beni neden oynatmıyorsun?" diye hesap sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe cephesi, Brezilyalı savunmacıyla yolları ayırma kararı aldı. Devre arasında teklif gelmesi halinde Becao’nun ayrılığına izin verilecek.

PARMA TAKİPTE

Resmi bir talip çıkmazsa sözleşme feshi de masada.

İddialara göre İtalya Serie A ekiplerinden Parma, Becao’yu radarına aldı. Kulübün, Fenerbahçe’nin şartlarını öğrenmek için nabız yokladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Becao’yu 2023-24 sezonu başında Udinese’den 8.31 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.