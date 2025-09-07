Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Ederson ilk idmanına çıktı

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Ederson ilk idmanına çıktı.

Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 18:11
Süper Lig'in 5. haftasında se hasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı aktarıldı.

ANTRENMAN NOTLARI

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

EDERSON, İLK KEZ İDMANDA

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi kaleci Ederson, yeni takımıyla ilk kez çalıştı.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

