Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi de bitme noktasına geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene transferlerini bekleyen sarı-lacivertlilerin orta saha takviyesi için de sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

DORGELES NENE'DEN SONRA BİR İSİM DAHA

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini bitirmek üzere...

Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig ekibi West Ham ile görüşmelerini bir ileri düzeye taşıdığı aktarıldı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde anlaşma zeminine çok yakın olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca 27 yaşındaki futbolcuyla da her konuda anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

WEST HAM'A 38 MİLYON EUROYA GELDİ

West Ham'a 2023 yazında 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Meksikalı futbolcu, İngilzi ekibinde çıktığı 73 maçta 2 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.