Iğdır FK'de teknik direktörlük görevine Kenan Koçak getirildi

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da, teknik direktör değişimine gidildi.

Iğdır ekibinin başında olan İbrahim Üzülmez'in, geçtiğimiz günlerde görevine son verilmişti.

Üzülmez'in ardından Iğdır FK'nın yeni hocası belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Buna göre Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: