Haber Merkezi
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak golün ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi.
TRİBÜNLERE 'DUYAMIYORUM' HAREKETİ YAPTI
Taraftarların tepkisine karşılık En-Nesyri, ellerini kulağına götürerek "duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.
Faslı golcünün bu jesti tribünlerin tepkisini daha da artırdı.
TARAFTAR SİNİRLENDİ
Yaşananların ardından takım kaptanlarından Tadic, En-Nesyri'nin yanına giderek kendisine bazı uyarılarda bulundu.
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