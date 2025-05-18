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Haber Merkezi

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler, 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak golün ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

TRİBÜNLERE 'DUYAMIYORUM' HAREKETİ YAPTI

Taraftarların tepkisine karşılık En-Nesyri, ellerini kulağına götürerek "duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.

Faslı golcünün bu jesti tribünlerin tepkisini daha da artırdı.

TARAFTAR SİNİRLENDİ

Yaşananların ardından takım kaptanlarından Tadic, En-Nesyri'nin yanına giderek kendisine bazı uyarılarda bulundu.