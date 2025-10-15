Fenerbahçe'de forvet sıkıntısı yaşanıyor

Süper Lig'de yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Transfer dönemindeki tercihlerin sorgulanmaya başladığı günlerde öncelikli sıkıntı, gol yolları olarak göze çarpıyor.

FORVET SIKINTISI BİR TÜRLÜ BİTMEDİ

Son 5 sezon baz alındığında Edin Dzeko ve Enner Valencia dışında doğru düzgün atakları yönlendirebilecek bir isim transfer edilmedi.

Öyle ki En-Nesyri, ilk sezonunda 30 gol atsa bile ağır oluşu ve oyun zekasıyla eleştiri konusu oldu.

Diğer yandan bu sezonun başında Jhon Duran gibi geleceği parlak bir golcüyü Edin Dzeko’nun boşluğunu doldurmak için getirse de genç Kolombiyalı sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

DURAN'IN SAKATLIĞI, NESYRI'NIN FORMSUZLUĞU....

Duran sadece 6 maçta, 1 gol 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'deki santrfor krizine Cenk Tosun da eklendi.

Deneyimli forvet yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Halen sarı-lacivertlilerin En-Nesyri dışında bir 9 numarası yok.

ÜSTÜNE BİR DE CENK EKLENDİ

Faslı oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor ve bir forvet oyuncusu aranıyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin yeni yönetimi, devre arasındaki transfer döneminde kadroya etkili bir santrafor katabilmenin hesaplarını yapıyor.