Fenerbahçe'de geleceği tartışılan isim: Jose Mourinho'nun kariyerinde tek istifa var

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Evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray karşısında 5 puan geriye düştü.

Şampiyonluk yolundaki bu önemli kayıp sonrası gözler, Jose Mourinho'ya çevrildi.

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Jose Mourinho'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Hal böyle olunca Mourinho'nun kariyerindeki tek istifa dikkat çekti.

TEK İSTİFA BENFICA DÖNEMİNDE

Teknik direktörlük kariyerine 37 yaşında Benfica'da geçici görevle başlayan Jose Mourinho, 1.5 aylık görev sürecinin ardından sözleşme uzatma talebinde bulundu ancak zirveden hayli uzaklaşılması nedeniyle bu talepleri karşılanmadı.

İstifa restini çekti, Başkan Vilarinho bu resti gördü ve 5 Aralık'ta ikilinin istifasını kabul edip, teknik direktörlük görevine Toni'yi getirdi.

Daha sonra Leiria'da başarılı bir iş çıkaran Jose Mourinho, 23 Ocak 2002'de Porto'ya transfer oldu.

PORTO'DAKİ BAŞARI BÜYÜK KULÜPLERİN KAPISINI AÇTI

Porto'da şampiyonluklar kazanıp, yanına iki Avrupa kupası ekleyince Chelsea'nin başına geçti.

1 Temmuz 2004'te başladığı Chelsea görevinden 20 Eylül 2007'de Roman Abramovich tarafından alındı.

Bir süre dinlenen Mourinho, 1 Temmuz 2008'de Inter ile futbola geri döndü.

Serie A şampiyonluklarının yanına Şampiyonlar Ligi'ni alınca soluğu Real Madrid'de aldı.

ABRAMOVICH GÖREVDEN ALDI

Real Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ancak 3 yılın sonunda görevinden alındı. Ardından soluğu eski kulübü Chelsea'de aldı. Abramovich ile kesişen yolları bir kez daha yarıda kaldı, 17 Aralık 2015'te görevinden alındı.

Temmuz 2016'da Manchester United'ın başına geçti. Avrupa Ligi şampiyonluğuna karşın 18 Aralık 2018'de görevinden alındı.

Daha önce kısa boşluklar veren Mourinho, bir sonraki görevi için 11 ay bekledi. Tottenham'da Kasım 2019'da başladığı görevinden 19 Nisan 2021'de alındı.

25 YILDA 1 KEZ İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe öncesi son görevi ise Roma'da oldu. Portekizlilerin Roma futbolunu yönetmeye başlamasının ardından Mourinho ile anlaşıldı.

Mourinho, kazandırdığı Avrupa kupasına karşın kulüp sahipleriyle ters düşünce 16 Ocak 2024'te görevinden alındı.

Sadece 25 yıl önce 1 kez istifa eden Mourinho, ardından imzaladığı 9 sözleşmeyi başarısı nedeniyle başka bir kulübe transferle ya da görevden alınmasıyla erken sona erdirdi.