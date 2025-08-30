Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ile Jhon Duran kafilede yer almazken, yeni transfer Edson Alvarez dahil edildi.