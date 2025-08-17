Fenerbahçe'de gözler Benfica maçına çevrildi

Fenerbahçe, İzmir’de umduğunu bulamadı.

Sarı-lacivertli ekibin Göztepe’ye konuk olduğu Süper Lig'in 2. hafta maçı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcularını mental ve fiziksel olarak Portekiz ekibine yoğunlaştırmayı hedefliyor.

SADECE 1 ŞUT ÇEKİLDİ

Üretken olmakta zorlanan Mourinho’nun öğrencileri, ilk yarıyı şut çekemeden tamamladı.

90+5’te Anderson Talisca ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Fenerbahçe’nin ilk ve tek isabetli şutu bu oldu.

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde en az isabetli şut çektiği Süper Lig maçını Göztepe karşısında oynadı.

OYUNU HAREKETLENDİREMEDİ

İlk yarıda rakip ceza sahasında 18 kez buluşan Göztepe’ye karşılık olarak Fenerbahçe yalnızca 6 kez topla buluşabildi.

2’nci yarı oyuncu değişiklikleriyle oyunu hareketlendirmeye çalışan Jose Mourinho, hedeflediği senaryoyu hayata geçiremedi.

Anderson Talisca ise kariyerinin 3’üncü penaltısını kaçırdı. Brezilyalı futbolcu, maçın son anlarında Mateusz (Mateuş) Lis’i geçemedi.

GÖZLER BENFICA MAÇINDA

Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica’yı konuk edecek.

Göztepe maçını bir an önce geride bırakmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Mourinho, futbolcularını mental ve fiziksel olarak Portekiz ekibine yoğunlaştırmayı hedefliyor.