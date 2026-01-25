Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlandı

- İsmail Yüksek, Göztepe maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.
- Maçın 37. dakikasında sakatlık geçiren oyuncunun yerine Fred oyuna girdi.
- Bu olay, Fenerbahçe için olumsuz bir gelişme oldu.
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada ev sahibi takım sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, maçın ilk yarısında oyuna devam edemedi.
SAKATLANDI YERİNİ FRED'E BIRAKTI
Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İsmail Yüksek'in yerine Fred oyuna dahil oldu.