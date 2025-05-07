Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde idmana katıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı.
Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptılar.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
OOSTERWOLDE İDMANDA YER ALDI
Jayden Oosterwolde, takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldı.
MAXIMIN'İN TEDAVİSİ SÜRDÜ
Ligde son 2 maçta kadroda olmayan Allan Saint-Maximin'in tedavisine devam edildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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