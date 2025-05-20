Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği masada

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Fenerbahçe, sezonu kupasız kapattı...

Daha vahimi sarı-lacivertli kulüpte gelecek de belirsiz. Yönetim eylüle kadar devam mı edecek, yoksa hemen seçim mi yapılacak? Jose Mourinho kalacak mı gidecek mi? Hangi futbolcularla yollar ayrılacak?

Bu sorulardan en azından Portekizli teknik adamla ilgili belirsizlik yakında ortadan kalkacak.

Başkan Ali Koç ile Mourinho, bu hafta bir araya gelecek.

'TAMAM MI DEVAM MI' GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

Buna göre Ali Koç, teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğunu vurgulasa da yapılacak bu kader zirvesinde Jose Mourinho'nun geleceği masaya yatırılacak.

Portekizli teknik adamla "Devam" kararı çıkarsa transfer planlaması ve ayrılacak oyuncular konuşulacak.

Mourinho ile ilgili "Ayrılık" kararı gelirse taraflar tazminat konusunda orta yol bulmaya çalışacak.

25 MİLYON EURO...

Mourinho'nun sözleşmesinde "Taraflardan biri tek taraflı fesih yaparsa 10 milyon 500 bin euro tazminat öder" maddesi yer alıyor.

Mourinho'nun bir yıllık ücreti de bu rakama eklendiğinde rakam 25 milyon euroyu aşıyor.

Mourinho, şu an için görevine devam edecek gibi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.