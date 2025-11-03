Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a, Brezilya Milli Takımı'ndan davet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin 15 ve 18 Kasım’da Senegal ve Tunus’la oynanacak hazırlık maçları için belirlediği milli takım kadrosunu duyurdu.

EDERSON YENİDEN MİLLİ FORMAYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle ekim ayında Güney Kore ve Japonya maçlarında kadrodan çıkarılmıştı. 32 yaşındaki file bekçisi, bu kez yeniden milli takıma çağrıldı.

YERİNE JOHN VICTOR ALINMIŞTI

Ederson’un sakatlığı sonrası geçtiğimiz ay kadroya Nottingham Forest’ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor dahil edilmişti.