Fenerbahçe'de Milan Skriniar farkı: 55 günde 1350 dakika...

Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla bu sezon adeta demir adam kimliğine büründü.

Slovak stoper, hem kulübü hem de milli takımıyla çıktığı tüm karşılaşmalarda sahada kaldı, tek bir an bile kenara gelmedi.

HER ZAMAN SAHADA

30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan tek oyuncu oldu.

Süper Lig’de 7, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Avrupa Ligi’nde 2 olmak üzere toplam 13 mücadelede forma giydi.

15 GÜNDE 55 MAÇ

Yoğun tempoya rağmen kaptan Skriniar, Slovakya Milli Takımı’nı da yalnız bırakmadı.

Son dönemde milli formayla 2 karşılaşmaya çıkan Skriniar, böylece sadece 55 gün içinde 15 maça çıkmış oldu.

Toplamda sahada kaldığı süre tam 1350 dakika.