Süper Lig'de kritik haftalara girilirken şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe'de, Milan Skriniar gelişmesi yaşanıyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre yıldız oyuncu, takım kafilesiyle birlikte Kayseri'ye gidecek ancak ilk 11'de olup olmayacağı maç saatine doğru netleşecek.

DERBİ FEDAKARLIĞI AĞRILARINI ARTIRDI

Hafif ağrıları bulunan Slovak stoperin bu durumunun arkasında ise geride kalan Beşiktaş maçında yaptığı fedakarlık yatıyor.

Yüzde 100 hazır olmamasına ve sağlık heyetinin tüm ciddi uyarılarına rağmen derbide formayı giyen Skriniar'ın, o kritik süreçte "Bu maçı kaybedersek şampiyonluk şansımız kalmaz" diyerek teknik heyetten 90 dakika sahada kalmak için özel olarak talepte bulunduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK HEYETİ ALARMDA

Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakmayan ve maçı tamamlayan tecrübeli stoperin, bu büyük fedakarlığı nedeniyle ağrılarının geçmediği öğrenildi.

Sağlık heyeti oyuncunun durumunu yakından takip ederken, teknik ekibin zorlu Kayseri deplasmanında Skriniar'ı olası bir sakatlığa karşı riske etmesi beklenmiyor.

Yıldız oyuncunun durumu, maç günü yapılacak son kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.