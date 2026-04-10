Milan Skriniar'a hırsızlık şoku: 40 bin doları çalındı!

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şoku yaşadı.

İddiaya göre Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki lüks bir sitede bulunan villasına giren hırsızlar, evdeki parayı çaldı.

EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Durumu fark eden Milan Skriniar soluğu karakolda aldı.

Skriniar'ın şikayeti sonrası polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

40 BİN DOLAR ÇALINDI

Milan Skriniar'ın evinden iddiaya göre 40 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 790 bin lira) çalındı.

Futbolcunun yakın zamanda eve nakliyecilerin gelip gittiği ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.