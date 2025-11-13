Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü.

İdman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.