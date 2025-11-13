Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürdü

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 15:11
  • Fenerbahçe, Rizespor maçı için hazırlıklarına devam ediyor.
  • Antrenmanlar, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyuncular olmadan yapıldı.
  • Günün ikinci çalışması ile hazırlıklar sürdürülecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü.

İdman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

