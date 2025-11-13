Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürdü

- Fenerbahçe, Rizespor maçı için hazırlıklarına devam ediyor.
- Antrenmanlar, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyuncular olmadan yapıldı.
- Günün ikinci çalışması ile hazırlıklar sürdürülecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü.
İdman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.