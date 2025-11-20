Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürdü!

- Fenerbahçe, Rizespor ile 23 Kasım Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
- Takım, core çalışmaları, pas, taktik ve bireysel antrenmanlar yaptı.
- Hazırlıklar yarınki antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
İDMANDAN NOTLAR
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra pas antrenmanı gerçekleştirdi.
İdman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.