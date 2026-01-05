Fenerbahçe'de Samsunspor maçının hazırlıkları tamamlandı

- Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa yarı finalinin hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenman, core çalışmasının ardından sahadaki ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.
- Hazırlıklarını bitiren takım, Adana'ya hareket edecek.
Fenerbahçe, yarın akşam Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
İDMANDAN NOTLAR
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı.
Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordiansyon hareketlerinin devamında pas çalışması yaptılar.
Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
ADANA'YA GİDİLECEK
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Adana’ya gidecek.