Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 17:49
Fenerbahçe'de Samsunspor maçının hazırlıkları tamamlandı
  • Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa yarı finalinin hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, core çalışmasının ardından sahadaki ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.
  • Hazırlıklarını bitiren takım, Adana'ya hareket edecek.

Fenerbahçe, yarın akşam Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordiansyon hareketlerinin devamında pas çalışması yaptılar.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

ADANA'YA GİDİLECEK

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Adana’ya gidecek.

Eshspor Haberleri