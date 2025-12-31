Fenerbahçe'den seçim kararı geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kulübü'nde son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saran, daha sonra ise başkanlığı devraldığı Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirmişti.

Koç, yaşanan adli süreç hakkında Saran'a kongre çağrısı yapmıştı.

SEÇİM KARARI

Bu gelişmelerin ardından ise Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, çarpıcı bir karara imza attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul' kararı aldı.

FUTBOLCULAR TEDİRGİNLİK YAŞADI

Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Özek'e sordu.

SEZON SONUNDA PLANLANIYOR

Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin, 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istedi.

Karar; futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.

21 EYLÜL'DE BAŞKAN OLDU

21 Eylül'de gerçekleşen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Sadettin Saran seçilmişti.

Ali Koç'la yarışan Saran, toplam 12 bin 325 oy olarak başkan olmuştu.